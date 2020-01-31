Група друзів України у ПАРЄ заявила про незгоду із поверненням Росії без санкцій

Група депутатів виступила із заявою, в якій висловила незгоду з підтвердженням повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи і водночас закликала її дотримуватися резолюцій ПАРЄ із засудженням анексії Криму і агресії на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви опублікований на сайті Ради Європи.

"Хоча ми не згодні із затвердженням російських повноважень, ми очікуємо, що Російська Федерація буде повністю дотримуватися положень Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) і виконувати вимоги резолюцій 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015) і 2292 (2019) Парламентської асамблеї", - йдеться у заяві.

Депутати нагадали, що ці резолюції засуджують анексію Криму, триваючу військову агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, невиконання Російською Федерацією низки інших резолюцій щодо окупації грузинських регіонів Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також висловлюють "крайню заклопотаність" поводженням з кримськими татарами.

"Ми вимагаємо, щоб усі порушення прав людини негайно розглядалися російською делегацією і російським урядом, і ми дотримуємося думки, що збереження порушень і триваюча окупація частини територій України і Грузії зроблять представників Російської Федерації відкритими для подальших санкцій" наголосила група депутатів ПАРЄ.

Слід зазначити, що під час розгляду резолюції про повноваження російської делегації, які оскаржували представники кількох країн, українські депутати пропонували накласти санкції на представників РФ, обмеживши їхні повноваження у асамблеї, однак ці пропозиції були відхилені більшістю асамблеї. Повернення російської делегації до асамблеї майже одностайно підтримали представники Західної Європи.