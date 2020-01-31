Військові на вулицях міст Бельгії лишатимуться до початку березня

Уряд Бельгії ухвалив в п'ятницю рішення зберегти на вулицях великих міст 550 військових задля підтримки поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійську телерадіокомпанію RTBF.

"Оборонне забезпечення підтримуватиметься на рівні 550 військовослужбовців протягом одного місяця, з 3 лютого по 2 березня 2020 року. Це число також враховує резервний потенціал, який може бути негайно розгорнутий", - повідомили в уряді.

За даними уряду, 21 січня координаційний орган з аналізу загроз (OCAM) провів новий аналіз загроз. Рівень загрози підтримується на рівні 2 (за шкалою з чотирьох). "Ряд потенційних цілей підтримується на рівні 3",- йдеться в повідомленні.

Солдати присутні на вулицях, а також навколо ядерних об'єктів після терактів 22 березня 2016 року в аеропорту Завентем і на станції метро Мальбек в Брюсселі. Спочатку були розгорнуті 1800 військових, однак пізніше їх число поступово скорочували, до 420 у даний час.

В армії вважають, що операція в ідеалі повинна включати тільки 300-500 солдатів, щоб не нашкодити їх навчанню і суспільному життю.