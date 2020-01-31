Военные на улицах городов Бельгии останутся до начала марта

Правительство Бельгии приняло в пятницу решение сохранить на улицах больших городов 550 военных для поддержки полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF.

"Оборонное обеспечение будет поддерживаться на уровне 550 военнослужащих в течение одного месяца, с 3 февраля по 2 марта 2020 года. Это число также учитывает резервный потенциал, который может быть немедленно развернут", - сообщили в правительстве.

По данным правительства, 21 января координационный орган по анализу угроз (OCAM) провел новый анализ угроз. Уровень угрозы поддерживается на уровне 2 (по шкале из четырех). "Ряд потенциальных целей поддерживается на уровне 3",- говорится в сообщении.

Солдаты присутствуют на улицах, а также вокруг ядерных объектов после терактов 22 марта 2016 года в аэропорту Завентем и на станции метро Мальбек в Брюсселе. Сначала были развернуты 1800 военных, однако позже их число постепенно сокращали, до 420 в настоящее время.

В армии считают, что операция в идеале должна включать только 300-500 солдат, чтобы не навредить их учебе и общественной жизни.