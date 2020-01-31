Шоста країна ЄС підтвердила перший випадок зараження коронавірусом

У Швеції зафіксували перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

Управління охорони здоров'я Швеції провело близько 20 аналізів зразків від людей, у яких виявили симптоми респіраторних хвороб після перебування в постраждалому районі в Китаї.

Позитивний результат тестів виявили в окрузі Йенчепінг.

"Це не є несподіванкою, враховуючи, що ми багато подорожуємо, і ми робили відповідні прогнози, що це може статися. Подібні випадки були виявлені і в ряді інших країн", - сказала Карін Тегмарк Віселл, керівник департаменту управління громадської охорони здоров'я.

Читайте також ЄС виділив €10 млн на дослідження коронавірусу

Повідомляється, що захворіла жінка, яка відвідала місто Ухань в Китаї і у якої з'явилися симптоми у вигляді кашлю після прибуття до Швеції.

Вона повернулася до Швеції 24 січня, ще не маючи симптомів захворювання. Жінка сама звернулася в службу допомоги.

Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії та Великій Британії.