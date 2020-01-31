Шестая страна ЕС подтвердила первый случай заражения коронавирусом

В Швеции зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.

Управление здравоохранения Швеции провело около 20 анализов образцов от людей, у которых обнаружили симптомы респираторных заболеваний после пребывания в пострадавшем районе в Китае.

Положительный результат тестов выявили в округе Йенчепинге.

"Это не стало неожиданностью, учитывая, что мы много путешествуем, и мы делали соответствующие прогнозы, что это может произойти. Подобные случаи были выявлены и в ряде других стран", - сказала Карин Тегмарк Виселл, руководитель департамента управления общественного здравоохранения.

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Сообщается, что заболела женщина, которая посетила город Ухань в Китае и у которой появились симптомы в виде кашля после прибытия в Швецию.

Она вернулась в Швецию 24 января, еще не имея симптомов заболевания. Женщина сама обратилась в службу помощи.

Швеция стала шестой страной ЕС, где подтвердили новый тип коронавируса. Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании.