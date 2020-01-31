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Глава МЗС Нідерландів звернувся до британців із "Brexit-монстром"

П'ятниця, 31 січня 2020, 19:18

Глава МЗС Нідерландів нагадав британцям, що часу для переговорів про майбутні відносини залишилось обмаль – і зробив це у гумористичний спосіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стеф Блок опублікував GIF-анімацію, що зображає його та гігантського "Brexit-монстра", якого уряд Нідерландів створив для попередження компаній. Блок поглядає на годинник, тоді як "Brexit-монстр" постукує пальцями по столу.

"Дорогі північноморські сусіди, як ми не хочемо бачити, що ви йдете.

Залишилось лише трохи часу для важливих переговорів про  наші майбутні відносини. Це знову вирішальний момент, перш ніж ми це дізнаємось", - зіронізував він у своєму Twitter.

У п’ятницю Велика Британія виходить зі складу Європейського Союзу, ставши першою країною, яка залишає блок з моменту його заснування.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС. 

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Brexit Нідерланди
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