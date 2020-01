Глава МЗС Нідерландів звернувся до британців із "Brexit-монстром"

Глава МЗС Нідерландів нагадав британцям, що часу для переговорів про майбутні відносини залишилось обмаль – і зробив це у гумористичний спосіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стеф Блок опублікував GIF-анімацію, що зображає його та гігантського "Brexit-монстра", якого уряд Нідерландів створив для попередження компаній. Блок поглядає на годинник, тоді як "Brexit-монстр" постукує пальцями по столу.

"Дорогі північноморські сусіди, як ми не хочемо бачити, що ви йдете.

Залишилось лише трохи часу для важливих переговорів про наші майбутні відносини. Це знову вирішальний момент, перш ніж ми це дізнаємось", - зіронізував він у своєму Twitter.

Dear #Northseaneighbours, how we hate to see you go. There is only little time for the important negotiations on our future relationship. It's crunch time again before we know it. #Brexit pic.twitter.com/u3mqwpyNTE