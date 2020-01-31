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Глава МИД Нидерландов обратился к британцам с "Brexit-монстром"

Пятница, 31 января 2020, 19:18

Глава МИД Нидерландов напомнил британцам, что времени для переговоров о будущих отношениях осталось мало - и сделал это в юмористический способ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стеф Блок опубликовал GIF-анимацию, изображающую его и гигантского "Brexit-монстра", которого правительство Нидерландов создало для предупреждения компаний. Блок смотрит на часы, тогда как "Brexit-монстр" постукивает пальцами по столу.

"Дорогие североморские соседи, как мы не хотим видеть, что вы идете.

Осталось только немного времени для важных переговоров о наших будущих отношениях. Это снова решающий момент, прежде чем мы это узнаем", - зиронизировал он в своем Twitter.

В пятницу Великобритания выходит из состава Европейского Союза, став первой страной, которая оставляет блок с момента его основания.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.

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Brexit Нидерланды
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