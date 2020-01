Глава МИД Нидерландов обратился к британцам с "Brexit-монстром"

Глава МИД Нидерландов напомнил британцам, что времени для переговоров о будущих отношениях осталось мало - и сделал это в юмористический способ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стеф Блок опубликовал GIF-анимацию, изображающую его и гигантского "Brexit-монстра", которого правительство Нидерландов создало для предупреждения компаний. Блок смотрит на часы, тогда как "Brexit-монстр" постукивает пальцами по столу.

"Дорогие североморские соседи, как мы не хотим видеть, что вы идете.

Осталось только немного времени для важных переговоров о наших будущих отношениях. Это снова решающий момент, прежде чем мы это узнаем", - зиронизировал он в своем Twitter.

Dear #Northseaneighbours, how we hate to see you go. There is only little time for the important negotiations on our future relationship. It's crunch time again before we know it. #Brexit pic.twitter.com/u3mqwpyNTE