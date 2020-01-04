Трамп запланировал атаку против иранского командующего в конце декабря – СМИ

Президент США Дональд Трамп запланировал планировал убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Решение президента США о нападении на главу элитных сил "Кудс" было принято быстро, после того как 27 декабря в результате ракетного удара поддерживаемых Ираном ополченцев по американской базе в Ираке погиб американский контрактник. Вскоре после нападения Трамп приказал небольшому количеству своих старших помощников начать планировать удар по иранскому генералу.

Администрация Трампа недавно попросила Францию и других союзников предостеречь Тегеран от убийства американцев, по словам одного из собеседников агентства. Однако красная линия была пересечена.

Трамп поручил консультанту по национальной безопасности Роберту О Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу разработать план авиаудара по иранскому генералу.

Команда использовала защищенные линии связи, чтобы неоднократно обсуждать удар. Другим сотрудникам Белого дома о предстоящей операции не было известно ничего. В четверг самолет с флота Белого дома был отправлен в Калифорнию, чтобы переправить О Брайена в Палм-Бич, чтобы он был с Трампом, когда развернется атака.

Отмечается, что американские военные не следили непосредственно за главой "Кудс". Решение об авиаударе лидер США принял после информации разведки о том, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада.

Другие источники сообщают, что Трамп точно знал время прилета генерала в иракскую столицу и отслеживал его маршрут.

Как сообщалось, Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела с американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.