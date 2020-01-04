Президент Сербии отказался от поездки в Черногорию

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не поедет в Черногорию на Рождество на фоне опасений, что этот визит может привести к увеличению напряженности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"Уже ясно, что я не поеду в Черногорию. Я принял такое решение, потому что не хочу давать аргументы черногорском режима, чтобы они потом говорили, что это атака на независимость и конституционный строй", - сказал Вучич.

Он заявил, что его визит в Черногорию поддерживали несколько тысяч черногорских верующих.

"Я думал, что это нормальная вещь. А потом из высказываний членов черногорского правительства понял, что даже мой частный визит без политических речей нежелательная вещь для черногорского режима", - отметил Вучич.

По его словам, Сербия уважает независимость и конституционный строй Черногории.

В нескольких городах Черногории в течение последней недели состоялись протесты через принятие противоречивого Закона о свободе вероисповедания и права религиозных общин, который раскритиковали Сербская православная церковь и Россия.

Парламент Черногории 27 декабря одобрил законодательство на фоне протестов просербских оппозиционных депутатов, которые пытались предотвратить голосование, вызвав столкновения в Ассамблее.