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В Iталії водій, імовірно п’яний, в’їхав у туристів: 6 загиблих






В Iталії водій, імовірно п’яний, в’їхав у туристів: 6 загиблих

Неділя, 5 січня 2020, 12:21

Шестеро німецьких туристів загинули в неділю після того, як імовірно п'яний водій врізався в групу людей на півночі Італії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За даними поліції, інцидент стався рано-вранці в неділю у невеликому містечку Люттах в Південному Тіролі. Одинадцять людей отримали поранення, деякі - серйозні.

 

27-річний водій автомобіля, який провалив тест на вміст алкоголю в крові, заарештований за підозрою в ненавмисному вбивстві за кермом транспортного засобу.

Туристи, всі молоді люди, стояли вздовж дороги, коли транспортний засіб врізався у них. 

Влада не вважає, що аварія була навмисною. Ведеться слідство.

Люттах, або Лутаго італійською, - це невелике містечко біля австрійського кордону, яке популярне для катання на лижах та інших зимових видів спорту.

На місце події після інциденту вирушили близько 160 рятувальників. 

Минулими вихідними у Південному Тіролі загинули троє німців. П'ятеро людей перебувають під слідством у зв’язку зі смертельним сходженням лавини. 

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Італія інциденти
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