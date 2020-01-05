В Iталії водій, імовірно п’яний, в’їхав у туристів: 6 загиблих

Шестеро німецьких туристів загинули в неділю після того, як імовірно п'яний водій врізався в групу людей на півночі Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За даними поліції, інцидент стався рано-вранці в неділю у невеликому містечку Люттах в Південному Тіролі. Одинадцять людей отримали поранення, деякі - серйозні.

27-річний водій автомобіля, який провалив тест на вміст алкоголю в крові, заарештований за підозрою в ненавмисному вбивстві за кермом транспортного засобу.

Туристи, всі молоді люди, стояли вздовж дороги, коли транспортний засіб врізався у них.

Влада не вважає, що аварія була навмисною. Ведеться слідство.

Люттах, або Лутаго італійською, - це невелике містечко біля австрійського кордону, яке популярне для катання на лижах та інших зимових видів спорту.

На місце події після інциденту вирушили близько 160 рятувальників.

Минулими вихідними у Південному Тіролі загинули троє німців. П'ятеро людей перебувають під слідством у зв’язку зі смертельним сходженням лавини.