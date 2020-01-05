В Италии водитель, вероятно пьяный, въехал в туристов: 6 погибших

Шесть немецких туристов погибли в воскресенье после того, как вероятно пьяный водитель врезался в группу людей на севере Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Люттах в Южном Тироле. Одиннадцать человек получили ранения, некоторые - серьезные.

27-летний водитель автомобиля, который провалил тест на содержание алкоголя в крови, арестован по подозрению в непредумышленном убийстве за рулем транспортного средства.

Туристы, все молодые люди, стояли вдоль дороги, когда транспортное средство врезалось в них.

Власть не считает, что авария была преднамеренной. Ведется следствие.

Люттах, или Лутаго по-итальянски, - это небольшой городок у австрийской границы, популярный для катания на лыжах и других зимних видов спорта.

На место происшествия после инцидента отправились около 160 спасателей.

В минувшие выходные в Южном Тироле погибли трое немцев. Пять человек находятся под следствием в связи со смертельным сходом лавины.