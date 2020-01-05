В Италии водитель, вероятно пьяный, въехал в туристов: 6 погибших
Шесть немецких туристов погибли в воскресенье после того, как вероятно пьяный водитель врезался в группу людей на севере Италии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Люттах в Южном Тироле. Одиннадцать человек получили ранения, некоторые - серьезные.
27-летний водитель автомобиля, который провалил тест на содержание алкоголя в крови, арестован по подозрению в непредумышленном убийстве за рулем транспортного средства.
Туристы, все молодые люди, стояли вдоль дороги, когда транспортное средство врезалось в них.
Власть не считает, что авария была преднамеренной. Ведется следствие.
Люттах, или Лутаго по-итальянски, - это небольшой городок у австрийской границы, популярный для катания на лыжах и других зимних видов спорта.
На место происшествия после инцидента отправились около 160 спасателей.
В минувшие выходные в Южном Тироле погибли трое немцев. Пять человек находятся под следствием в связи со смертельным сходом лавины.