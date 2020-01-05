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Нищівна пожежа зруйнувала відомий ресторан у Німеччині

Неділя, 5 січня 2020, 15:59

Відомий тризірковий ресторан в німецькій місцевості Шварцвальд серйозно постраждав у результаті великої пожежі, що спалахнула вранці у неділю. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами пожежної служби, в результаті пожежі в ресторані Schwarzwaldstube, розташованому в готелі Traube Tonbach в Байєрсбронні на південному заході Німеччини, ніхто не постраждав.

 

Знадобилося більше п'яти годин і 150 пожежників, щоб повністю загасити пожежу, причини якої розслідують.

Schwarzwaldstube став відомим завдяки нагородам, які він отримав протягом десятиліть за європейську кухню, що подавалась у ресторані, оформленому в сільському стилі. 

Найвідоміший ресторанний рейтинг Гід Мішлен присвоїв ресторану найвищу оцінку - три зірки - майже три десятиліття тому. Французький гід Го-Мійо дав шеф-кухарю Торстену Мішелю 19,5 балів з 20 у виданні 2020 року.

230-річний готель Traube Tonbach складається з декількох комплексів. Оригінальна будівля, в якій також розташований ресторан, була пошкоджена. 

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