Нищівна пожежа зруйнувала відомий ресторан у Німеччині

Відомий тризірковий ресторан в німецькій місцевості Шварцвальд серйозно постраждав у результаті великої пожежі, що спалахнула вранці у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами пожежної служби, в результаті пожежі в ресторані Schwarzwaldstube, розташованому в готелі Traube Tonbach в Байєрсбронні на південному заході Німеччини, ніхто не постраждав.

Знадобилося більше п'яти годин і 150 пожежників, щоб повністю загасити пожежу, причини якої розслідують.

Schwarzwaldstube став відомим завдяки нагородам, які він отримав протягом десятиліть за європейську кухню, що подавалась у ресторані, оформленому в сільському стилі.

Найвідоміший ресторанний рейтинг Гід Мішлен присвоїв ресторану найвищу оцінку - три зірки - майже три десятиліття тому. Французький гід Го-Мійо дав шеф-кухарю Торстену Мішелю 19,5 балів з 20 у виданні 2020 року.

230-річний готель Traube Tonbach складається з декількох комплексів. Оригінальна будівля, в якій також розташований ресторан, була пошкоджена.