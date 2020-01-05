Сокрушительный пожар разрушил известный ресторан в Германии

Известный трехзвездочный ресторан в немецкой местности Шварцвальд серьезно пострадал в результате крупного пожара, вспыхнувшего утром в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам пожарной службы, в результате пожара в ресторане Schwarzwaldstube, расположенном в отеле Traube Tonbach в Байерсбронне на юго-западе Германии, никто не пострадал.

Понадобилось более пяти часов и 150 пожарных, чтобы полностью потушить пожар, причины которого расследуются.

Schwarzwaldstube стал известным благодаря наградам, которые он получил в течение десятилетий за европейской кухню, которая подавалась в ресторане, оформленном в деревенском стиле.

Самый известный ресторанный рейтинг Гид Мишлен присвоил ресторану наивысшую оценку - три звезды - почти три десятилетия назад. Французский гид Го-Мийо дал шеф-повару Торстену Мишелю 19,5 баллов из 20 в издании 2020 года.

230-летний отель Traube Tonbach состоит из нескольких комплексов. Оригинальное здание, в котором также расположен ресторан, было повреждено.