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Палата представників США хоче обмежити повноваження Трампа в Ірані

Понеділок, 6 січня 2020, 10:02

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що палата на цьому тижні представить і проголосує за резолюцію щодо воєнних повноважень, щоб обмежити військові дії президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця резолюція схожа на резолюцію, представлену сенатором Тімом Кейном в Сенаті", - сказала Пелосі пізно ввечері в неділю.

"Вона підтверджує давно встановлені обов'язки Конгресу з нагляду, стверджуючи, що якщо не ухвалені подальші заходи Конгресу, військові дії адміністрації щодо Ірану припиняться протягом 30 днів" – пояснила вона.

Резолюція, швидше за все, отримає схвалення в Палаті представників, очолюваній демократами, але перспективи її ухвалення менш зрозумілі в Сенаті, який контролюється соратниками Трампа-республіканцями, багато з яких заявили, що підтримують дії президента по Ірану.

Парламент Іраку напередодні закликав американські та інші іноземні війська покинути країну.

Трамп пригрозив санкціями проти Іраку і заявив, що якщо американські війська будуть змушені покинути країну, іракський уряд буде змушений заплатити Вашингтону за вартість "надзвичайно дорогої" авіабази.

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