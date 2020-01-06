Палата представителей США хочет ограничить полномочия Трампа в Иране

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что палата на этой неделе представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США Дональда Трампа относительно Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эта резолюция похожа на резолюцию, представленную сенатором Тимом Кейном в Сенате", - сказала Пелоси поздно вечером в воскресенье.

"Она подтверждает давно установленые обязанности Конгресса по надзору, утверждая, что если не приняты дальнейшие меры Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", – пояснила она.

Резолюция, скорее всего, получит одобрение в Палате представителей, возглавляемой демократами, но перспективы ее принятия менее понятны в Сенате, который контролируется соратниками Трампа-республиканцами, многие из которых заявили, что поддерживают действия президента по Ирану.

Парламент Ирака накануне призвал американские и другие иностранные войска покинуть страну.

Трамп пригрозил санкциями против Ирака и заявил, что если американские войска будут вынуждены покинуть страну, иракское правительство будет вынужден заплатить Вашингтону за стоимость "чрезвычайно дорогой" авиабазы.