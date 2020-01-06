У Кремлі анонсували візит Меркель на запрошення Путіна

У Кремлі заявили, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Росію з робочим візитом 11 січня на запрошення президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

У ході переговорів Меркель і Путін мають обговорити "актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня".

За даними пресслужби Кремля, буде також розглянута проблематика врегулювання конфлікту на сході України в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала підписання газової угоди між Україною та Росією, заявивши про хороший сигнал для Європи.