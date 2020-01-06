В Кремле анонсировали визит Меркель по приглашению Путина

В Кремле заявили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

В ходе переговоров Меркель и Путин должны обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".

По данным прессслужбы Кремля, будет также рассмотрена проблематика урегулирования конфликта на востоке Украины в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала подписание газового соглашения между Украиной и Россией, заявив о хороший сигнал для Европы.