Дві країни готуються вивести своїх військових з Іраку

З міркувань безпеки Німеччина перекине частину своїх військ з Іраку в Йорданію та Кувейт. Тимчасово на батьківщину своїх військових може відкликати й Словаччина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на IDnes.

Зокрема, Міністерство оборони Німеччини повідомило про свої плани депутатів Європарламенту в понеділок вночі. У складі контингенту НАТО в Іраку служать 120 німецьких солдатів.

Своїх військових готується евакуювати й Словаччина. 7 словацьких солдатів, які працювали в Іраку у рамках навчальної місії НАТО, можуть бути повернуті додому.

Цього вимагає спікер парламенту та голова Словацької національної партії Андрєй Данко. Втім, прем’єр-міністр Пітер Пеллегріні заявив, що рішення з цього приводу буде прийнято після консультацій із союзниками.

Натомість у чеському міноборони вже заявили, що чеські солдати залишаються в Іраку. "Чеські солдати залишаються на місці в районі операції. Вони знаходяться на базах, де вживаються відповідні заходи для забезпечення максимальної безпеки", - заявив директор департаменту комунікації Міністерства оборони Ян Пейшек.

Парламент Іраку в неділю прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні. Трамп пригрозив Багдаду санкціями, "яких вони ніколи не бачили". Це стало відповіддю на вбивство в ніч на 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Він був убитий в результаті авіаудару США по району біля аеропорту столиці Іраку Багдада.