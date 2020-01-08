В Ірані розбився літак МАУ, ніхто не вижив

В Тегерані 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інформацію про катастрофу у середу вранці підтвердили у Департаменті консульської служби МЗС України, посилаючись на попередні дані представника авіакомпанії МАУ. У МЗС не зазначили, скільки людей було на борту, проте за повідомленнями іранських ЗМІ там перебувало 170 пасажирів та члени екіпажу.

"За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково.

За даними іранського агентстваISNA, Boeing 737 зазнав катастрофи всього через шість хвилин після виходу зі злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак прямував до київського міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Рятувальні групи були відправлені в район поблизу аеропорту, де розбився літак.

Пожежа на місці аварії була настільки великою, що врятувати когось було практично не можливо.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.