В Иране разбился самолет МАУ, никто не выжил

В Тегеране 8 января после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Информацию о катастрофе в среду утром подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ссылаясь на предварительные данные представителя авиакомпании МАУ. В МИД не указали, сколько человек было на борту, однако по сообщениям иранских СМИ там находилось 170 пассажиров и члены экипажа.

"По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", - говорится в сообщении.

Утверждается, что уточненная информация о погибших гражданах Украины будет объявлена дополнительно.

По данным иранского агентства ISNA, Boeing 737-800 потерпел катастрофу всего через шесть минут после выхода со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет направлялся в киевский международный аэропорт "Борисполь".

Спасательные группы были отправлены в район вблизи аэропорта, где разбился самолет.

Пожар на месте аварии была очень большим, спасти кого-то было практически невозможно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.