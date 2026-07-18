Уряд Бельгії схвалив заборону на імпорт товарів з незаконних ізраїльських поселень

У суботу вранці, перед літньою перервою, уряд Бельгії схвалив пакет нових заходів, серед яких – заборона на імпорт товарів з незаконно окупованих Ізраїлем палестинських територій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Цей захід було вперше запропоновано наприкінці минулого літа у відповідь на інтенсивну військову операцію Ізраїлю в Газі, але він тривалий час залишався в політичному глухому куті.

Подальші подробиці щодо умов заборони на імпорт та того, які товари чи сектори будуть охоплені цією забороною, поки що невідомі.

Цей крок зроблено на тлі того, як коаліція урядів країн ЄС вимагає введення санкцій у відповідь на дії Ізраїлю на окупованих палестинських територіях.

Єврокомісія нещодавно розіслала до столиць країн-членів документ, у якому розглядаються різні варіанти, зокрема система ліцензування імпорту товарів із поселень, митні тарифи та повна заборона.

Франція, Бельгія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія були серед країн, які виступили за повну заборону імпорту, тоді як Німеччина та Італія висловилися проти.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево різко розкритикував ЄС та уряди інших країн за зволікання з введенням більш жорстких заходів.