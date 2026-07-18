Прем’єр Угорщини підтримує зниження виборчого вікового цензу до 16 років

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що підтримує зниження вікового порогу для участі громадян у голосуванні до 16 років.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мадяра, він радий, що займатися політикою та суспільним життям знову стало привабливо, і що нарешті молодь також відчуває, що має право голосу у спільних справах.

"Я переконаний, що сьогодні переважна більшість осіб віком до 18 років є достатньо підготовленою та обізнаною, щоб брати участь у прийнятті наших спільних рішень. Зі свого боку, у процесі розробки конституції я підтримав би зниження виборчого віку до 16 років", – написав Мадяр.

Напередодні Мадяр оголосив, що Угорщина планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши "вибіркові" податки епохи його попередника Віктора Орбана.

Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв’язків колишнього глави МЗС Петера Сійярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть.