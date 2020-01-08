Иран открыто напал на американские военные базы

Сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

Эту информацию, как сообщает корреспондент "Европейской правды", подтверждают и американские, и иранские источники.

CNN отмечает, что ракетная атака произошла глубокой ночью. Были атакованы авиабаза аль-Асад, расположенная в 160 км к западу от Багдада (ее используют расположены американские и британские силы), и аэропорт Эрбиля, на севере страны. В последнем случае были выпущены только две ракеты, одна из которых упала в аэропорту, не разорвавшись, а другая взорвалась за пределами территории, используемой военными.

Иран тем временем подтверждает нападение на американские "военные базы" (согласно сообщению государственного агентства IRNA), но конкретику предоставляет только о нападении на аль-Асад, которое произошло в 5:30 утра.

Англоязычная страница IRNA приводит данные источников о том, что во время атаки якобы пострадала американская военная воздушная техника, и приводит фото с места нападения.

ФОТО IRNA

Агентство, впрочем, отмечает, что это данные "источников", которые являются "предварительными". Иранская армия обещает сделать подробное официальное заявление о своем нападении. Глава Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал Мохамед Бакери, заявил, что Иран готов и к новым действиям, поэтому в случае новых ответов США иранские атаки будут все сильнее.

По предварительным данным, предоставленным американским СМИ, человеческих потерь в результате обеих атак нет. Президент Трамп из-за нападения отложил заранее запланированное обращение к американцам - как утверждается, готовя ответ на действия Ирана.

Подробнее о причинах атаки читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".