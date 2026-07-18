Навроцький знову звернеться до Сенату щодо референдуму про кліматичну політику ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький наступного тижня повторно подасть до Сенату клопотання про проведення загальнонаціонального референдуму щодо майбутнього кліматичної політики Європейського Союзу.

Про це в соцмережі X повідомив керівник канцелярії президента Павел Шефернакер, пише "Європейська правда".

Він прокоментував оприлюднені напередодні пропозиції Європейської комісії щодо реформи системи торгівлі квотами на викиди (ETS). За словами Шефернакера, попри обіцянки уряду Дональда Туска домогтися вигідних для Польщі змін у Брюсселі, представлений Єврокомісією пакет є лише уявною корекцією чинної системи.

Він зазначив, що президент Навроцький раніше вже ініціював проведення референдуму щодо європейської кліматичної політики, однак керівна більшість відхилила цю ініціативу, стверджуючи, що уряд сам зможе відстояти польські інтереси під час переговорів із ЄС.

Шефернакер заявив, що запропоновані Єврокомісією пільги для промисловості не компенсують втрати польської економіки.

Очільник президентської канцелярії також розкритикував плани збільшення Модернізаційного фонду ЄС, назвавши запропоновану підтримку недостатньою.

Шефернакер заявив, що запропоноване пом'якшення темпів скорочення викидів не означає реального полегшення для бізнесу, а лише відкладає посилення регуляторного навантаження.

"Це не полегшення. Це лише відтермінування проблеми", – зазначив він.

Попередню ініціативу щодо референдуму Сенат Польщі відхилив 20 травня 2026 року. Відповідно до конституції Польщі, президент може призначити загальнонаціональний референдум лише за згодою Сенату, ухваленою абсолютною більшістю голосів.

Напередодні Європейська комісія представила проєкт реформи системи ETS на наступне десятиліття.

Нагадаємо, напередодні Навроцький наклав вето на два законопроєкти, які мали б запровадити договори про співжиття для пар, що проживають разом.