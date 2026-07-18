Низький рівень води в німецьких річках впливає на перевезення

У Німеччині через низький рівень води серйозно ускладнилося судноплавство на кількох великих річках.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, найбільші проблеми спостерігаються на Ельбі, де вантажні перевезення на окремих ділянках можуть залишатися неможливими до вересня.

"Економічно вигідні вантажні перевезення на Верхній Ельбі наразі неможливі, тому зараз там не курсує жодне судно", – сказав генеральний директор компанії Sächsische Binnenhäfen Oberelbe (SBO) Гайко Лороф.

За його словами, цього року низький рівень води на Ельбі почався значно раніше, ніж у попередні роки – ще наприкінці квітня. Через це частину вантажів не вдалося вчасно доставити до місць призначення, а в портах зараз очікують на підвищення рівня води великогабаритні та важкі вантажі, які неможливо легко перевести автомобільним або залізничним транспортом.

Вантажні судна не можуть повноцінно працювати на Ельбі, коли рівень води падає нижче одного метра. У Дрездені вранці рівень води становив лише 68 сантиметрів.

"Ми сподіваємося, що ситуація покращиться якомога швидше, але, якщо бути реалістами, це точно не відбудеться раніше вересня", – сказав він.

Через кризу частину судноплавних потужностей перенаправили на інші водні шляхи. Компанія SBO тимчасово використовує автомобільні та залізничні перевезення.

Проблеми торкнулися також туристичного судноплавства. У Дрездені для екскурсійних суден "Weiße Flotte" запровадили обмеження: частину маршрутів, зокрема поїздки до Майсена та Саксонської Швейцарії, довелося скасувати.

Судна можуть працювати лише за умови рівня води не менше 50 сантиметрів.

На початку липня у німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали усіх економити воду.

Повідомляли, що на тлі спекотних температур минулого тижня споживання води у бельгійській Фландрії підскочило до рекордного денного показника за останні п'ять років.

Варто зазначити, що в Єврокомісії заявили про "драматичне попередження" через червневу хвилю спеки.