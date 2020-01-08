МВФ невдовзі закриє офіс в Афінах

Міжнародний валютний фонд незабаром закриє своє місцеве бюро в Афінах, що є сигналом про готовність Греції залишити позаду десятиліття фінансової кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про це рішення у вівторок після зустрічі з керуючим директором МВФ Кристаліною Георгієвою в штаб-квартирі фонду у Вашингтоні. Міцотакіс заявив, що країна готова вийти з фінансової кризи.

"Ми з нетерпінням чекаємо нової глави в наших відносинах, відносинах позитивної співпраці", - сказав Міцотакіс.

Заявивши, що він вітає рішення МВФ закрити офіс у Афінах в найближчі місяці, Міцотакіс сказав, що Греція "продовжить співпрацю, але як країна, яка вийшла з цієї суворої системи спостереження МВФ".

Афіни завершили свою третю програму допомоги в серпні 2018 року, отримавши близько 290 мільярдів євро на надзвичайні кредити протягом восьми років від єврозони і МВФ.

Бюро МВФ почало працювати в Афінах у 2010 році, коли фонд запросили взяти участь в програмі допомоги Греції. Німеччина була головною рушійною силою для залучення коштів, наполягаючи на тому, що у ЄС не вистачає інструментів, щоб впоратися з "фінансово неслухняним" членом.

У листопаді минулого року Греція погасила достроково близько 2,7 млрд євро по кредитах МВФ, які є дорожчими за борги перед інституціями ЄС, що дозволило Афінам знизити вартість обслуговування боргу. За словами грецьких чиновників, Афіни мають намір виплатити більше кредитів до фонду достроково в цьому році після отримання схвалення кредиторів.