МВФ вскоре закроет офис в Афинах

Международный валютный фонд вскоре закроет свое местное бюро в Афинах, что является сигналом о готовности Греции оставить позади десятилетия финансового кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении во вторник после встречи с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире фонда в Вашингтоне. Мицотакис заявил, что страна готова выйти из финансового кризиса.

"Мы с нетерпением ждем новой главы в наших отношениях, отношениях позитивного сотрудничества", - сказал Мицотакис.

Заявив, что он приветствует решение МВФ закрыть офис в Афинах в ближайшие месяцы, Мицотакис сказал, что Греция "продолжит сотрудничество, но как страна, которая вышла из этой строгой системы наблюдения МВФ".

Афины завершили свою третью программу помощи в августе 2018 года, получив около 290 млрд евро на чрезвычайные кредиты в течение восьми лет от еврозоны и МВФ.

Бюро МВФ начало работать в Афинах в 2010 году, когда фонд пригласили принять участие в программе помощи Греции. Германия была главной движущей силой для привлечения средств, настаивая на том, что в ЕС не хватает инструментов, чтобы справиться с "финансово непослушным" членом.

В ноябре прошлого года Греция погасила досрочно около 2,7 млрд евро по кредитам МВФ, которые дороже долгов перед институтами ЕС, что позволило Афинам снизить стоимость обслуживания долга. По словам греческих чиновников, Афины намерены выплатить более кредитов фонду досрочно в этом году после получения одобрения кредиторов.