Частину порту Антверпена евакуювали через загрозу вибуху

У порту бельгійського міста Антверпен у середу встановили периметр безпеки у зв'язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Портове управління Антверпена повідомило про "ризик вибуху на терміналі 1742" невдовзі після полудня.

Прилеглу територію евакуювали.

"Пожежники і відповідні служби вживають усіх необхідних заходів. Цей район був евакуйований в якості запобіжного заходу. Тому ми просимо всіх уникати цієї зони" – повідомили в управлінні.

Портове управління вказує на те, що йому було повідомлено про витік в одному з контейнерів, не уточнивши, про витік якої речовини йдеться.

В результаті інциденту, який не вплинув на режим морських перевезень, ніхто не постраждав.