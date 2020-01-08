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Частину порту Антверпена евакуювали через загрозу вибуху

Середа, 8 січня 2020, 16:28

У порту бельгійського міста Антверпен у середу встановили периметр безпеки у зв'язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Портове управління Антверпена повідомило про "ризик вибуху на терміналі 1742" невдовзі після полудня.

Прилеглу територію евакуювали.

"Пожежники і відповідні служби вживають усіх необхідних заходів. Цей район був евакуйований в якості запобіжного заходу. Тому ми просимо всіх уникати цієї зони" – повідомили в управлінні.

Портове управління вказує на те, що йому було повідомлено про витік в одному з контейнерів, не уточнивши, про витік якої речовини йдеться.

В результаті інциденту, який не вплинув на режим морських перевезень, ніхто не постраждав.

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