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Часть порта Антверпена эвакуировали из-за угрозы взрыва

Среда, 8 января 2020, 16:28

В порту бельгийского города Антверпен в среду установили периметр безопасности в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Портовое управление Антверпена сообщило о "риске взрыва на терминале 1742" вскоре после полудня.

Прилегающую территорию, эвакуировали.

"Пожарные и соответствующие службы принимают все необходимые меры. Этот район был эвакуирован в качестве меры пресечения. Поэтому мы просим всех избегать этой зоны", – сообщили в управлении.

Портовое управление указывает на то, что ему было сообщено об утечке в одном из контейнеров, не уточнив, об утечке какого вещества идет речь.

В результате инцидента, который не повлиял на режим морских перевозок, никто не пострадал.

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