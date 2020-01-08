Часть порта Антверпена эвакуировали из-за угрозы взрыва
Среда, 8 января 2020, 16:28
В порту бельгийского города Антверпен в среду установили периметр безопасности в связи с угрозой взрыва.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
Портовое управление Антверпена сообщило о "риске взрыва на терминале 1742" вскоре после полудня.
Прилегающую территорию, эвакуировали.
"Пожарные и соответствующие службы принимают все необходимые меры. Этот район был эвакуирован в качестве меры пресечения. Поэтому мы просим всех избегать этой зоны", – сообщили в управлении.
Портовое управление указывает на то, что ему было сообщено об утечке в одном из контейнеров, не уточнив, об утечке какого вещества идет речь.
В результате инцидента, который не повлиял на режим морских перевозок, никто не пострадал.
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