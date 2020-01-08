Часть порта Антверпена эвакуировали из-за угрозы взрыва

В порту бельгийского города Антверпен в среду установили периметр безопасности в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Портовое управление Антверпена сообщило о "риске взрыва на терминале 1742" вскоре после полудня.

Прилегающую территорию, эвакуировали.

"Пожарные и соответствующие службы принимают все необходимые меры. Этот район был эвакуирован в качестве меры пресечения. Поэтому мы просим всех избегать этой зоны", – сообщили в управлении.

Портовое управление указывает на то, что ему было сообщено об утечке в одном из контейнеров, не уточнив, об утечке какого вещества идет речь.

В результате инцидента, который не повлиял на режим морских перевозок, никто не пострадал.