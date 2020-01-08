МЗС викликало посла Польщі після критики вшанування діячів УНР і ОУН

МЗС України заявило послу Польщі Бартошу Ціхоцькому про контрпродуктивність публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"8 січня 2020 року до МЗС України було запрошено надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.

Під час бесіди та у контексті обговорення факту спільної заяви послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики" - заявили у відомстві.

Йдеться про заяву, в якій посли розкритикували вшанування українською владою лідерів ОУН Андрія Мельника та Степана Бандери, а також письменника і політичного діяча Івана Липи та його сина, одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липи.

У Верховній раді після цього заявили, що дипломати допустили неправдиві твердження у своїй заяві.

В МЗС також нагадали польському послу, що під час контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про "розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у т. ч. дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті".