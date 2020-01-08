МИД вызвал посла Польши после критики чествования деятелей УНР и ОУН

МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.

Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросов украинской политики", - заявили в ведомстве.

Речь идет о заявлении, в котором послы раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

В Верховной раде после этого заявили, что дипломаты допустили ложные утверждения в своем заявлении.

В МИД также напомнили польскому послу, что в ходе контактов на высшем уровне руководство Украины и Польши договорились о "развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т.ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти".