В Белграді протестували проти антисербських "релігійних репресій" на Балканах
У середу в Белграді тисячі людей протестували проти, за їх словами, утисків релігійних і інших прав сербської меншини в сусідніх країнах на Балканах.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, протестувальники вийшли на вулиці у відповідь на заклик до дій з боку Сербської православної церкви.
Православні священики провели процесію через центр Белграда до історичного храму Святого Сави, однієї з найбільших в світі православних церков.
Вони помолилися про "страждань" сербів, які живуть в Чорногорії, Косові, Боснії, Хорватії і в інших місцях на Балканах.
Демонстранти тримали в руках ікони, прапори Сербської православної церковні і картини. На одному з банерів був напис: "Настав час Божої справедливості".
У центрі уваги протесту був закон про релігійні права, ухвалений минулого місяця парламентом Чорногорії. Сербські націоналісти стверджують, що закон, який набув чинності в середу, призведе до вилучення власності Сербської православної церкви в Чорногорії. Чорногорські чиновники неодноразово це заперечували.
Про ситуацію детальніше читайте у статті: "Балканський варіант "русского міра": що стоїть за церковними протестами у Чорногорії"