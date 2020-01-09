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В Белграді протестували проти антисербських "релігійних репресій" на Балканах

Четвер, 9 січня 2020, 12:43

У середу в Белграді тисячі людей протестували проти, за їх словами, утисків релігійних і інших прав сербської меншини в сусідніх країнах на Балканах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, протестувальники вийшли на вулиці у відповідь на заклик до дій з боку Сербської православної церкви.

Православні священики провели процесію через центр Белграда до історичного храму Святого Сави, однієї з найбільших в світі православних церков.

Вони помолилися про "страждань" сербів, які живуть в Чорногорії, Косові, Боснії, Хорватії і в інших місцях на Балканах.

Демонстранти тримали в руках ікони, прапори Сербської православної церковні і картини.  На одному з банерів був напис: "Настав час Божої справедливості".

 
Фото: АР
 
Фото: АР

У центрі уваги протесту був закон про релігійні права, ухвалений минулого місяця парламентом Чорногорії. Сербські націоналісти стверджують, що закон, який набув чинності в середу, призведе до вилучення власності Сербської православної церкви в Чорногорії. Чорногорські чиновники неодноразово це заперечували.

Про ситуацію детальніше читайте у статті: "Балканський варіант "русского міра": що стоїть за церковними протестами у Чорногорії"

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Сербія Чорногорія
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