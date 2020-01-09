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В Белграде протестовали против антисербских "религиозных репрессий" на Балканах

Четверг, 9 января 2020, 12:43

В среду в Белграде тысячи людей протестовали против, по их словам, притеснения религиозных и других прав сербского меньшинства в соседних странах на Балканах.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР, протестующие вышли на улицы в ответ на призыв к действиям со стороны Сербской православной церкви.

Православные священники провели шествие по центру Белграда к историческому храму Святого Саввы, одной из крупнейших в мире православных церквей.

Они помолились о "страданиях" сербов, живущих в Черногории, Косове, Боснии, Хорватии и в других местах на Балканах.

Демонстранты держали в руках иконы, флаги Сербской православной церковные и картины. На одном из баннеров было написано: "Пора Божьей справедливости".

 
Фото: АР
 
Фото: АР

В центре внимания протеста был закон о религиозных правах, принятый в прошлом месяце парламентом Черногории. Сербские националисты утверждают, что закон, который вступил в силу в среду, приведет к изъятию собственности Сербской православной церкви в Черногории. Черногорские чиновники неоднократно это отрицали.

О ситуации подробно читайте в статье: "Балканский вариант "русского мира": что стоит за церковными протестами в Черногории".

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