Нелегальна міграція на кордонах ЄС - на найнижчому рівні з 2013 року

Кількість нелегальних перетинів кордону, виявлених на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, торік впала до найнижчого рівня з 2013 року через зменшення кількості людей, які дісталися до європейських берегів центральним та західним середземноморськими маршрутами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані 8 січня дані Європейського прикордонного агентства Frontex.

Попередні дані за 2019 рік показали 6-відсоткове падіння незаконних перетинів кордону на зовнішніх кордонах ЄС до всього лише трохи більше 139 тисяч. Це на 92% нижче рекордної кількості, зафіксованої 2015 року.



Кількість нелегальних мігрантів, які перетинають центральне Середземномор'я, зменшилася приблизно на 41% до приблизно 14 тисяч осіб. Найбільшу частку виявлень на цьому маршруті складали громадяни Тунісу та Судану.



Загальна кількість незаконних мігрантів, виявлених у західному Середземномор'ї, знизилася приблизно на 58%, до приблизно 24 тисяч осіб. Найбільший відсоток становлять марокканці та алжирці.

Читайте також У Італії найбільше серед країн ЄС довгострокових мігрантів з України – Євростат

Попри загальну тенденцію до зниження, в східному Середземномор'ї спостерігається зростаючий міграційний тиск, починаючи з весни. Він досяг свого піку у вересні, а потім почав падати відповідно до сезонних тенденцій. За весь 2019 рік на цьому маршруті було виявлено понад 82 тисяч нелегальних мігрантів, що приблизно на 46% більше, ніж за попередній рік.

У другій половині 2019 року незаконні прибуття в регіон були найвищими з моменту впровадження угоди про реадмісію мігрантів ЄС-Туреччина у березні 2016 року, хоча вони все одно значно нижчі за показники, зафіксовані у 2015 та на початку 2016 року в ситуації, що склалася до цієї угоди.

Деякі особи, переміщені з грецьких островів на материк, схоже, продовжили західнобалканський міграційний маршрут. На грецько-албанському кордоні відбулося збільшення виявлень після початку спільної операції Frontex у травні. У другій половині року було зареєстровано значну кількість виявлень на кордонах ЄС із Сербією.

Читайте також Кількість українців в Естонії зросла на 6,5% і перевищила 10 тисяч осіб

Загалом торік на кордонах ЄС на західнобалканському маршруті виявили близько 14 тисяч нерегулярних перетинів, що майже вдвічі більше за показник 2018 року.

На східному середземноморському маршруті та пов'язаному із ним маршруті Західних Балкан громадяни Афганістану та Сирії складали понад половину всіх зареєстрованих нелегальних прибуттів.

Загалом афганці були провідною нацією новоприбулих нелегальних мігрантів у 2019 році і становили майже чверть усіх прибулих. Кількість афганських мігрантів зросла майже втричі (+ 167%) порівняно з попереднім роком. Приблизно чотири з п'яти були зафіксовані на східному середземноморському маршруті, а майже всі інші - на маршруті Західних Балкан.