Нелегальная миграция на границах ЕС - на самом низком уровне с 2013 года

Количество нелегальных пересечений границы, обнаруженных на внешних границах Европейского Союза, в прошлом году упало до самого низкого уровня с 2013 года из-за уменьшения количества людей, которые добрались к европейским берегам по центральному и западному средиземноморским маршрутам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные 8 января данные Европейского пограничного агентства Frontex.

Предварительные данные за 2019 год показали 6-процентное падение незаконных пересечений границы на внешних границах ЕС до всего лишь чуть больше 139 тысяч. Это на 92% ниже рекордного количества, зафиксированного в 2015 году.



Количество нелегальных мигрантов, пересекающих центральное Средиземноморье, уменьшилось примерно на 41% до 14 тыс. человек. Наибольшую долю выявлений на этом маршруте составляли граждане Туниса и Судана.



Общее количество незаконных мигрантов, выявленных в западном Средиземноморье, снизилось примерно на 58%, до примерно 24 тысяч человек. Наибольший процент составляют марокканцы и алжирцы.

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Несмотря на общую тенденцию к снижению, в восточном Средиземноморье наблюдается растущее миграционное давление, начиная с весны. Оно достигло своего пика в сентябре, а затем начало падать в соответствии с сезонными тенденциями. За весь 2019 год на этом маршруте было выявлено более 82 тысяч нелегальных мигрантов, примерно на 46% больше, чем за предыдущий год.

Во второй половине 2019 года незаконные прибытия в регион были самыми высокими с момента внедрения соглашения о реадмиссии мигрантов ЕС-Турция в марте 2016 года, хотя они все равно были значительно ниже показателей, зафиксированных в 2015 и в начале 2016 года в сложившейся до этого соглашения ситуации.

Некоторые лица, перемещенные из греческих островов на материк, похоже, продолжили западнобалканский миграционный маршрут. На греческо-албанской границе произошло увеличение выявлений после начала совместной операции Frontex в мае. Во второй половине года было зарегистрировано значительное количество выявлений на границах ЕС с Сербией.

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Всего в прошлом году на границах ЕС на западнобалканском маршруте обнаружили около 14 тысяч незаконных пресечений, что почти вдвое больше показателя 2018 года.

На восточном средиземноморском маршруте и связанном с ним маршруте Западных Балкан граждане Афганистана и Сирии составляли более половины всех зарегистрированных нелегальных прибытий.

В общем афганцы были ведущей нацией новоприбывших нелегальных мигрантов в 2019 году и составили почти четверть всех прибывших. Количество афганских мигрантов выросло почти втрое (+ 167%) по сравнению с предыдущим годом. Примерно четыре из пяти были зафиксированы на восточном средиземноморском маршруте, и почти все остальные - на маршруте Западных Балкан.