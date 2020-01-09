Зеленский и Джонсон договорились ускорить работу над новым соглашением о сотрудничестве и торговле

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между двумя странами на фоне Brexit.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Джонсона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Владимир Зеленский и Борис Джонсон также договорились ускорить подготовку нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС", - говорится в сообщении.

Как известно, выход Британии из ЕС запланирован на 31 января.

"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и укрепит стратегический характер партнерства", – подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года.

Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского посетить Лондон.