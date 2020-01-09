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Іран після ракетних ударів скоїв кібератаки проти навігаційних систем літаків США

Четвер, 9 січня 2020, 16:01

Іран здійснив кібератаки для відключення навігаційних систем літаків і безпілотників США через 15 хвилин після ракетних ударів 8 січня.

Про це заявив генерал Амір Алі Хаджизаде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Бригадний генерал, який очолює іранську космічну програму, каже, що його сили випустили 13 ракет по базах США в Іраку, "але ми були готові запустити сотні", цитує АР.

Він також розповів, що його сили одночасно здійснили кібератаку на службу військового спостереження США в Іраку.

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Він запевнив, що десятки американських військових були вбиті та поранені, "але ми не намагалися когось вбити в цій операції". Він сказав, що "ми намагалися вдарити по військовій машині противника".

Однак США заявили, що в ракетному ударі американці не загинули. 

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