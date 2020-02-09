У Британії зафіксували четвертий випадок захворювання на коронавірус
У Великій Британії зафіксували четвертий випадок захворювання на новий коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
За даними медиків, новий пацієнт контактував з іншим британським громадянином, який заразився вірусом у Франції.
Чоловіка перевели в спеціалізований центр на півночі Лондона. "Зараз ми застосовуємо надійні заходи інфекційного контролю для запобігання подальшого розповсюдження вірусу", - сказав головний лікар Британії.
"Державна служба охорони здоров'я надзвичайно добре підготовлена для ведення цих випадків і їх лікування, і ми працюємо швидко, щоб виявити будь-які подальші контакти, які мав пацієнт", - додав він.
У неділю близько 200 британських і іноземних громадян, евакуйованих з китайського Уханю, прибули на територію Британії.
Раніше стало відомо, що британському чоловікові був поставлений діагноз коронавірус на Майорці після контакту з носієм вірусу у Франції.