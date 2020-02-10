Німеччина: Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступною канцлеркою і піде з посту глави ХДС

Лідерка правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер оголосила, що не буде претендувати на пост канцлера у майбутньому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На засіданні президії ХДС в понеділок вранці Крамп-Карренбауер заявила, що вона не прагне обійняти посаду канцлера в майбутньому.

За даними партійних кіл, Крамп-Карренбауер заявила, що піде з посади голови партії. При цьому вона хоче організувати процес висунення кандидата в канцлери влітку і вже після цього відмовитися від крісла голови партії.

За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

Канцлерка Ангела Меркель, як повідомляється, подякувала голові ХДС і попросила, щоб Крамп-Карренбауер залишилася міністром. Голова ХДС очолює міністерство оборони.

Крамп-Карренбауер змінила Меркель на посаді голови ХДС у грудні 2018 року.