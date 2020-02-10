Германия: Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером и уйдет с поста главы ХДС

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что не будет претендовать на пост канцлера в будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На заседании президиума ХДС в понедельник утром Крамп-Карренбауэр заявила, что она не стремится занять пост канцлера в будущем.

По данным партийных кругов, Крамп-Карренбауэр заявила, что уйдет с поста председателя партии. При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.

По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Канцлер Ангела Меркель, как сообщается, поблагодарила председателя ХДС и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром. Председатель ХДС возглавляет министерство обороны.

Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года.