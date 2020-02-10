Кількість хворих на коронавірус у Британії зросла до 8

Число людей, заражених коронавірусом у Великій Британії, збільшилася до восьми після того, як ще чотири пацієнти в Англії здали позитивний тест на вірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Підтверджуючи чотири нових випадки в понеділок, глава Управління охорони здоров'я Англії професор Кріс Вітт сказав, що всі пацієнти контактували з людьми, у яких раніше підтвердили захворювання у Британії, і вірус потрапив в країну з Франції.

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Він додав, що пацієнти були переведені в спеціалізовані центри в Лондоні.

У неділю близько 200 британських та іноземних громадян прибули спеціальним рейсом з китайського міста Ухань. Евакуйованих людей помістили у карантин на 14 днів.

Сьогодні міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що поширення коронавірусу являє собою "серйозну і неминучу загрозу" для громадськості.

Ця заява надала уряду додаткові повноваження для боротьби з поширенням вірусу.