Кількість хворих на коронавірус у Британії зросла до 8
Число людей, заражених коронавірусом у Великій Британії, збільшилася до восьми після того, як ще чотири пацієнти в Англії здали позитивний тест на вірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Підтверджуючи чотири нових випадки в понеділок, глава Управління охорони здоров'я Англії професор Кріс Вітт сказав, що всі пацієнти контактували з людьми, у яких раніше підтвердили захворювання у Британії, і вірус потрапив в країну з Франції.
Він додав, що пацієнти були переведені в спеціалізовані центри в Лондоні.
У неділю близько 200 британських та іноземних громадян прибули спеціальним рейсом з китайського міста Ухань. Евакуйованих людей помістили у карантин на 14 днів.
Сьогодні міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що поширення коронавірусу являє собою "серйозну і неминучу загрозу" для громадськості.
Ця заява надала уряду додаткові повноваження для боротьби з поширенням вірусу.