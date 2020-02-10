Количество больных коронавирусом в Британии возросло до 8
Число людей, зараженных коронавирусом в Великобритании, увеличилось до восьми после того, как еще четыре пациента в Англии сдали положительный тест на вирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Подтверждая четыре новых случая в понедельник, глава Управления здравоохранения Англии профессор Крис Витт сказал, что все пациенты контактировали с людьми, у которых ранее подтвердили заболевания в Британии и вирус попал в страну из Франции.
Он добавил, что пациенты были переведены в специализированные центры в Лондоне.
В воскресенье около 200 британских и иностранных граждан прибыли специальным рейсом из китайского города Ухань. Эвакуированных людей поместили в карантин на 14 дней.
Сегодня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что распространение коронавируса представляет собой "серьезную и неизбежную угрозу" для общественности.
Это заявление предоставила правительству дополнительные полномочия для борьбы с распространением вируса.