Количество больных коронавирусом в Британии возросло до 8

Число людей, зараженных коронавирусом в Великобритании, увеличилось до восьми после того, как еще четыре пациента в Англии сдали положительный тест на вирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Подтверждая четыре новых случая в понедельник, глава Управления здравоохранения Англии профессор Крис Витт сказал, что все пациенты контактировали с людьми, у которых ранее подтвердили заболевания в Британии и вирус попал в страну из Франции.

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Он добавил, что пациенты были переведены в специализированные центры в Лондоне.

В воскресенье около 200 британских и иностранных граждан прибыли специальным рейсом из китайского города Ухань. Эвакуированных людей поместили в карантин на 14 дней.

Сегодня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что распространение коронавируса представляет собой "серьезную и неизбежную угрозу" для общественности.

Это заявление предоставила правительству дополнительные полномочия для борьбы с распространением вируса.