В аеропорту Лондона літак в останній момент скасував посадку через потужний шторм

Літак компанії British Airways в останній момент був змушений скасувати посадку через сильний вітер в аеропорту "Хітроу", викликаного штормом "К'яра".

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтернеті з'явився запис посадки літака, який ненадовго торкнувся злітно-посадкової смуги в лондонському аеропорту, після чого знову піднявся в повітря.

На відео також видно, що в момент посадки літак починає зносити вбік зі злітно-посадкової смуги сильним боковим вітром, через що, ймовірно, пілот прийняв рішення злетіти і зайти на посадку знову.

Нещодавно у Стамбулі сталася аварія літака, причиною якої, ймовірно було те, що пілот не врахував високу швидкість попутного вітру і в результаті лайнер викотився за межі злітної полоси, розвалившись на три частини.

Нагадаємо, потужний шторм "К'яра" обрушився на Велику Британію у неділю. Через негоду були скасовані або відкладені сотні авіарейсів.