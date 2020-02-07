Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі

Серед можливих причин авіакатастрофи в аеропорту Стамбула розглядаються невпевнені дії пілотів і авіадиспетчера, швидка зміна швидкості вітру і зношена злітно-посадкова смуга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Рейс PC2193 авіакомпанії Pegasus Airlines 5 лютого за поганої погоди здійснив жорстку посадку в стамбульському аеропорту Сабіха Гьокчен, після чого викотився за злітно-посадкову смугу і розвалився на три частини. В результаті аварії загинули три людини і 180 отримали поранення.

Попередня оцінка комісії з розслідування, призначеної Міністерством транспорту та інфраструктури, зосереджена на ймовірності "зсуву вітру", який визначається як раптова зміна швидкості або напряму вітру на короткій відстані.

Зазвичай пілотів навчають уникати ризиків зсуву вітру. "Задана межа попутного вітру для пасажирських літаків становить 10 вузлів. Але межа зменшується до п'яти вузлів, якщо злітно-посадкова смуга волога. Ми бачимо, що попутний вітер під час посадки цього літака становив 22 вузли, і навіть піднявся до 34 вузлів, або 61 кілометр на годину", - сказав відставний авіадиспетчер Зафер Йешілгюль.

"У такій ситуації диспетчерська вежа безумовно не повинна давати дозвіл на посадку. Крім того, пілот також може бачити швидкість вітру на своєму екрані. Таким чином, він повинен був ініціювати відхід на друге коло, навіть якщо було дано дозвіл на посадку", - додав він.

Рішення двох пілотів, громадян Туреччини і Південної Кореї, спробувати зробити складну посадку могло бути викликано мотивацією економії часу і палива, пише авіаційний експерт і щоденний оглядач газети Hurriyet Угур Чебечі.

"Пілоти завжди прагнуть приземлитися якомога швидше, щоб доставити пасажирів вчасно. Це прихований тиск", - написав він.

За словами іншого експерта, одним з факторів, що сприяли аварії, міг бути стан злітно-посадкової смуги аеропорту.

"Злітно-посадкова смуга давно не оновлювалася. Вона використовується постійно, і її не можна закрити, оскільки в цьому аеропорту немає інших злітно-посадкових смуг", - сказав колишній заступник генерального директора Управління цивільної авіації Октай Ердагі.