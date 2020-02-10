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В аэропорту Лондона самолет в последний момент отменил посадку из-за мощного шторма

Понедельник, 10 февраля 2020, 14:15

Самолет компании British Airways в последний момент был вынужден отменить посадку из-за сильного ветра в аэропорту "Хитроу", вызванного штормом "Кьяра".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интернете появилась запись посадки самолета, ненадолго коснулся взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту, после чего снова поднялся в воздух.

На видео также видно, что в момент посадки самолет начинает сносить в сторону со взлетно-посадочной полосы сильным боковым ветром, из-за чего, вероятно, пилот принял решение взлететь и зайти на посадку снова.

Недавно в Стамбуле произошла авария самолета, причиной которой, вероятно было то, что пилот не учел высокую скорость попутного ветра и в результате лайнер выкатился за пределы взлетной полосы, развалившись на три части.

Напомним, мощный шторм "Кьяра" обрушился на Великобританию в воскресенье. Из-за непогоды были отменены или отложены сотни авиарейсов.

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