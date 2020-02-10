5 турецьких солдатів загинули в Ідлібі внаслідок артобстрілу сирійського режиму

На півночі сирійської провінції Ідліб внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму загинули 5 турецьких військовослужбовців, 5 солдатів поранено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV.

Міністерство національної оборони оголосило, що турецькі сили завдали удару у відповідь після атаки 10 лютого.

Спостережні пункти турецької армії в Ідлібі

3 лютого внаслідок удару артилерії режиму Башара Асада в Ідлібі загинули 7 турецьких солдатів та 1 представник цивільного персоналу.

Після цього турецький президент Таїп Ердоган попередив Росію, щоб вона не втручалася у відносини Анкари з Дамаском з приводу обстрілів. Він сказав, щоб "Москва не стояла на шляху".