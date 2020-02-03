Ердоган попередив Москву після загибелі турецьких військових у Сирії
Туреччина повідомила про загибель чотирьох своїх військових та поранення ще дев’ятьох внаслідок обстрілу сирійськими урядовими силами в північно-західній провінції Ідліб.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це у понеділок журналістам сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
За його словами, Туреччина завдала удару у відповідь, вразивши 46 сирійських цілей. Внаслідок обстрілу загинули до 35 сирійських військових, зазначив Ердоган. Сирійські ЗМІ повідомили, що жертв не було.
"Ті, хто ставить під сумнів нашу рішучість, незабаром зрозуміють, що припустилися помилки", - сказав Ердоган. Він попередив Росію, щоб вона не втручалася у відносини Анкари з Дамаском з приводу обстрілів. Він сказав, щоб "Москва не стояла на шляху".
Туреччина раніше заявляла, що її війська перебувають в Ідлібі, аби запобігти зіткненням. Минулого тижня Ердоган попередив, що Туреччина відповість військовим шляхом, якщо для її військових у регіоні виникне загроза.
Сотні тисяч людей були змушені покинути домівки через наступ сирійських військ і їхніх російських союзників проти останнього оплоту опозиції в Ідлібі.
Туреччина і Росія, ключовий союзник президента Сирії Башара Асада, підписали угоду про деескалацію в Ідлібі в 2017 році, але угода часто порушувалася.
Ердоган звинувачував Росію в ігноруванні угод щодо Сирії.