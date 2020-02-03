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Ердоган попередив Москву після загибелі турецьких військових у Сирії

Понеділок, 3 лютого 2020, 12:32

Туреччина повідомила про загибель чотирьох своїх військових та поранення ще дев’ятьох внаслідок обстрілу сирійськими урядовими силами в північно-західній провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це у понеділок журналістам сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, Туреччина завдала удару у відповідь, вразивши 46 сирійських цілей. Внаслідок обстрілу загинули до 35 сирійських військових, зазначив Ердоган. Сирійські ЗМІ повідомили, що жертв не було.

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"Ті, хто ставить під сумнів нашу рішучість, незабаром зрозуміють, що припустилися помилки", - сказав Ердоган. Він попередив Росію, щоб вона не втручалася у відносини Анкари з Дамаском з приводу обстрілів. Він сказав, щоб "Москва не стояла на шляху".

Туреччина раніше заявляла, що її війська перебувають в Ідлібі, аби запобігти зіткненням. Минулого тижня Ердоган попередив, що Туреччина відповість військовим шляхом, якщо для її військових у регіоні виникне загроза.

Сотні тисяч людей були змушені покинути домівки через наступ сирійських військ і їхніх російських союзників проти останнього  оплоту опозиції в Ідлібі.  

Туреччина і Росія, ключовий союзник президента Сирії Башара Асада, підписали угоду про деескалацію в Ідлібі в 2017 році, але угода часто порушувалася.

Ердоган звинувачував Росію в ігноруванні угод щодо Сирії.

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