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5 турецких солдат погибли в Идлибе в результате артобстрела сирийского режима

Понедельник, 10 февраля 2020, 14:53

На севере сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима погибли 5 турецких военнослужащих, 5 солдат получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

Министерство национальной обороны объявило, что турецкие силы нанесли ответный удар после атаки 10 февраля.

Спостережні пункти турецької армії в Ідлібі
Наблюдательные пункты турецкой армии в Идлибе

3 февраля в результате удара артиллерии режима Башара Асада в Идлибе погибли семь турецких солдат и один представитель гражданского персонала.

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