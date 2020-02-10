5 турецких солдат погибли в Идлибе в результате артобстрела сирийского режима

На севере сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима погибли 5 турецких военнослужащих, 5 солдат получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

Министерство национальной обороны объявило, что турецкие силы нанесли ответный удар после атаки 10 февраля.

Наблюдательные пункты турецкой армии в Идлибе

3 февраля в результате удара артиллерии режима Башара Асада в Идлибе погибли семь турецких солдат и один представитель гражданского персонала.