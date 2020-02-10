Шведський уряд просуває реформу надання військової допомоги між Швецією і Фінляндією

Шведський уряд пропонує законодавчу реформу для забезпечення можливості швидше ухвалювати рішення щодо надання та отримання військової підтримки між Швецією та Фінляндією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Хоча обидві країни вже мають рамки для оборонного співробітництва, пропозиція шведського уряду надасть йому законний мандат ухвалювати більше рішень у цих рамках, наприклад, у разі міжнародної кризи або порушення кордонів. Також Швеції було б простіше отримати допомогу від Фінляндії.

Новий мандат гармонізував би законодавчу базу між країнами. Фінляндія ухвалила подібне законодавство ще 2017 року.

"Просто не може статися так, щоб ситуація завершилася, перш ніж ми навіть ухвалили рішення. Ми повинні мати можливість допомогти один одному без зволікань", - сказав міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

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Швеція та Фінляндія не мають військового союзу, і ситуації оцінюються у кожному конкретному випадку.

Однак, оновлене законодавство посилить оборону обох країн та їхню здатність до спільних військових дій.

Водночас, за словами міністра оборони Швеції, рішення про допомогу - і участь у війні - все одно потребуватиме схвалення парламенту.

Пропоноване законодавство, за планом, має набути чинності в Швеції до початку серпня цьогоріч.

У грудні 2019 року Фінляндія і Швеція уклали договір про військово-стратегічну концепцію.