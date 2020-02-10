Шведское правительство продвигает реформу предоставления военной помощи между Швецией и Финляндией

Шведское правительство предлагает законодательную реформу для обеспечения возможности быстрее принимать решения о предоставлении и получении военной поддержки между Швецией и Финляндией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Хотя обе страны уже имеют рамки для оборонного сотрудничества, предложение шведского правительства предоставит ему законный мандат принимать больше решений в этих рамках, например, в случае международного кризиса или нарушения границ. Также Швеции было бы проще получить помощь от Финляндии.

Новый мандат гармонизировал бы законодательную базу между странами. Финляндия приняла подобное законодательство в 2017 году.

"Просто не может произойти так, чтобы ситуация завершилась, прежде чем мы даже приняли решение. Мы должны иметь возможность помочь друг другу без проволочек", - сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист.

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Швеция и Финляндия не имеют военного союза, и ситуации оцениваются в каждом конкретном случае.

Однако обновленное законодательство усилит оборону обеих стран и их способность к совместным военным действиям.

Однако, по словам министра обороны Швеции, решение о помощи - и участие в войне - все равно потребует одобрения парламента.

Предлагаемое законодательство, по плану, должно вступить в силу в Швеции в начале августа в этом году.

В декабре 2019 года Финляндия и Швеция заключили договор о военно-стратегической концепции.